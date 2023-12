Trains Paris-Milan : la SNCF va mettre en place un service de substitution en janvier, après l'éboulement qui a interrompu la ligne

Plus de trois mois après l'éboulement qui a interrompu le trafic, une solution se profile pour les passagers de la ligne Paris-Milan. Dans un communiqué publié, lundi 11 décembre, SNCF Voyageurs annonce la réouverture partielle de la liaison : les voies ne sont pas encore praticables, mais un service de substitution va être mis en place à partir du 10 janvier, et ce, jusqu'au 24 mars au moins.

La SNCF prévoit un aller-retour par jour, au lieu de trois avant l'éboulement. Les TGV rouleront entre Paris et Saint-Jean-de-Maurienne, en passant par Lyon, puis, côté italien, entre Oulx et Milan, en passant par Turin. Pour le tronçon endommagé, une liaison en bus va être mise en place entre Saint-Jean-de-Maurienne et Oulx. Le voyage direct entre Paris et Milan durera entre sept heures et demi et neuf heures, contre entre six à sept heures avant l'éboulement.

Depuis le 27 août, SNCF Voyageurs proposait déjà plusieurs routes alternatives pour rejoindre l'Italie depuis Paris, passant soit par la Suisse, soit par Nice. Mais elles impliquent une ou deux correspondances, pour des trajets allant de sept heures et demi à douze heures de voyage. Trenitalia, l'autre compagnie qui exploite des trains sur cette ligne, n'a, elle, rétabli ses circulations qu'entre Paris et Lyon.