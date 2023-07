Train : ouverture d’une ligne Madrid-Marseille par la compagnie espagnole Renfe

Des trains espagnols arrivent pour concurrencer la SNCF. Une nouvelle ligne Madrid-Marseille a été inaugurée, vendredi 28 juillet, par la compagnie Renfe. C'est la deuxième entreprise étrangère à faire son entrée sur le marché du rail français.

Dans l’après-midi du vendredi 28 juillet, le train Renfe arrive à la gare de Perpignan (Pyrénées-Atlantiques), en provenance de Madrid et à destination de Marseille (Bouches-du-Rhône), sept mois après l’interruption de la liaison française par la SCNF. "On a payé chacun neuf euros (…) sur les trains comme cela, jamais de tarif similaire", précise une cliente. Le prix d’appel est de 29 euros, et même des billets à partir de neuf euros entre deux gares françaises. Pour le moment, seul un aller-retour quotidien est proposé.

Percée par le sud-ouest

Mais la Renfe annonce plus de trajets pour bientôt. Percée espagnole par le sud-ouest, en plus de Barcelone-Lyon, un an et demi après le Paris-Milan de l’italien Trenitalia : la concurrence gagne du terrain. Pour faire face, la SNCF affirme avoir amélioré son offre de services. "Si on regarde l’ensemble de l’offre, cela reste très marginal. On n’a pas une menace de l’activité de la SNCF", explique Patricia Perennes, consultant du cabinet Trans-missions.