Trafic des TGV Sud-Est interrompu : ce que l'on sait des dégâts provoqués par les orages, qui pénalisent 80 000 voyageurs de la SNCF

Le trafic est interrompu, mercredi 31 juillet, sur la ligne à grande vitesse (LGV) Sud-Est entre Paris et Lyon, a annoncé la SNCF. Cet arrêt de la circulation fait suite à un défaut d'alimentation électrique dans l'Yonne, lié aux violents orages qui ont frappé le département en début de matinée. Voici ce que l'on sait de ces perturbations, qui affectent 80 000 voyageurs, selon la compagnie.

Des arbres sur les voies et un TGV endommagé

La SNCF affirme avoir été touchée par une coupure de courant à Vergigny, dans l'Yonne, provoquée par "une mini-tornade soudaine". Le département a en effet été balayé par de violents orages, en début de matinée, avec des rafales avoisinant les 100 km/h, selon le compte local Météo 89.

⚡️ Le département de l’#Yonne est balayé depuis 7h ce matin par de violents #orages. On a relevé 98 km/h à Auxerre et 99 km/h à Tonnerre. Des dégâts dû au vent sont signalés, notamment des arbres sur les chaussées. Le système orageux progresse vers l’est. 📸 via Météo89. pic.twitter.com/lMcjGrWRUv — Météo89 (@meteo_89) July 31, 2024

Plusieurs arbres sont tombés sur les voies de la LGV à hauteur de Saint-Florentin, dans l'Yonne, et un TGV a "heurté" l'un d'eux, rapporte le groupe ferroviaire. L'incident, bien qu'impressionnant, n'a fait aucun blessé à bord. "Il y a quelques dégâts matériels sur l'avant du train, qui ne lui permettent pas de repartir en l'état", détaille un porte-parole de la compagnie. Le trafic a été interrompu à 7h40.

#Orages ⛈️En raison des conditions climatiques impactant nos installations électriques, la circulation sur la Ligne à Grande Vitesse Sud-Est est actuellement interrompue. pic.twitter.com/yQLZMUDuLi — SNCF Réseau (@SNCFReseau) July 31, 2024

Soixante agents de SNCF Réseau ont été envoyés sur place "pour procéder au diagnostic des installations et aux premières réparations". Les opérations ont été ralenties "en raison des conditions d'accès compliquées suite à la présence d'arbres et de branches d'arbres sur les routes", selon la SNCF. La circulation sur la Nationale 77 entre Auxerre et Troyes a ainsi été perturbée. Des groupes électrogènes ont toutefois pu être utilisés pour alimenter les postes de signalisation ferroviaire et une des voies de la LGV a été dégagée, a fait savoir la SNCF, en début d'après-midi.

Le trafic sur la LGV partiellement interrompu jusqu'en fin d'après-midi

"Les circulations sont interrompues sur la partie Paris-Lyon et Paris-Dijon de la ligne à grande vitesse et de la ligne classique", selon un communiqué de la SNCF publié peu avant midi. "L'emprunt d'un itinéraire alternatif n'est pas possible" en raison des arbres tombés sur les voies, a expliqué le groupe. En revanche, "la ligne entre Lyon et Marseille fonctionne bien, naturellement avec des retards", a précisé SNCF Réseau.

(mise à jour) Suite aux orages de cette nuit dans l'Yonne, un TGV a heurté un arbre tombé sur la voie. Le trafic est interrompu entre Paris et Lyon et Paris et Dijon ce mercredi 31 juillet 2024 jusqu'à au moins 14h.

Les TGV ne peuvent pas être déviés sur une ligne classique en… https://t.co/uM6PG7nYfq pic.twitter.com/9KBJ4jylr4 — SNCF Voyageurs (@SNCFVoyageurs) July 31, 2024

En début d'après-midi, le rapatriement des trains arrêtés sur les voies était "toujours en cours", avec notamment l'envoi d'un train de secours depuis la Gare de Lyon, à Paris, pour rapatrier les voyageurs du TGV ayant heurté un arbre. Au même moment, sur la ligne classique, les travaux touchaient à leur fin et la SNCF estimait la reprise du trafic possible à partir de 14 heures. Sur la ligne à grande vitesse, même si les réparations avancent, aucun train ne partira de Paris, ni des autres gares, avant 17 heures, a prévenu la compagnie.

Environ 80 000 voyageurs concernés

Quelque "80 000 voyageurs vont être impactés" par les dégâts causés par les intempéries sur la LGV Sud-Est, a évalué la SNCF. La priorité reste donnée au retour des clients bloqués dans les trains. "Tous les billets émis ce jour seront échangeables et remboursables", promet la compagnie.

Cet incident intervient moins d'une semaine après le sabotage, dans la nuit de jeudi à vendredi, de câbles de fibre optique garantissant la transmission d'informations de sécurité aux conducteurs. Les LGV Atlantique, Nord et Est avaient été touchées, tandis que la LGV Sud-Est avait été épargnée de justesse après que des cheminots avaient mis des intrus en fuite à Vergigny. Survenues à quelques heures seulement de la cérémonie d'ouverture des JO, ces perturbations avaient provoqué une pagaille monstre dans les gares, vendredi, et pour tout le week-end.