"Ton taf c'est de la m****" : la SNCF lance une campagne contre les agressions sur ses agents

La SNCF a lancé depuis le lundi 24 juin une campagne choc pour sensibiliser les usagers et dénoncer les outrages envers ses agents, rapporte par France Bleu. Des panneaux indiquant "Ton taf c'est de la m****", "Me fait pas ch***, c****" ou encore "On va se revoir f**** de p***" accompagnés du slogan "Vous trouvez ça violent ? Nous aussi" sont affichés en gare et diffusés sur internet pour "interpeller, dénoncer et prévenir", explique la SNCF dans un communiqué.

Sur chaque affiche, un encadré rouge rappelle qu'un outrage à l'égard d'un agent est puni d'une peine pouvant aller jusqu'à six mois de prison et 7 500 euros d'amende selon le code des transports.

Une affiche à la gare de Lyon à Paris pour sensibiliser les usagers et dénoncer les outrages que subissent les agents de la SNCF. (ARNAUD DUMONTIER / MAXPPP)

Ce sont 6 000 actes de violences verbales ou physiques contre des agents SNCF qui ont été recensés en 2023, indique la compagnie ferroviaire. Les agents SNCF sont victimes de 16 agressions (injures, outrages, menaces et violences physiques...) par jour, détaille la SNCF, qui indique que "ces violences ont donné lieu à plus de 430 arrêts de travail, soit une hausse de 8% sur un an" en 2023. "Cette tendance préoccupante est similaire sur le premier semestre 2024", précise-t-elle.

"Rien ne justifie qu'on puisse s'en prendre avec violence à un agent qui ne fait que son travail. C'est insupportable !", affirme Patrick Auvrèle, directeur sécurité de SNCF Voyageurs. Pour lutter contre ces violences, 2 900 caméras équipent déjà les agents volontaires et elles "seront 5 500 d'ici la fin 2024". "Le déclenchement d’un enregistrement permet d’apaiser la grande majorité des situations", indique la SNCF.