TGV Paris-Lyon : pourquoi la ligne la plus fréquentée d’Europe est-elle au ralenti ?

C. Adriens-Allemand, A. Delcourt, C. De La Guérivière, M. Dana, M. Felix, P. Ngankam, France 3 Régions

Le week-end risque d’être plus compliqué que prévu pour les voyageurs de la ligne TGV Paris-Lyon-Marseille. En raison de travaux de modernisation de la ligne, les trains sont au ralenti jusqu’à mardi 12 novembre.

Dans l’un des rares trains au départ de Marseille ce samedi 8 novembre au matin, le temps de circulation est plus que doublé en direction de Paris. En cause : des travaux démarrés la nuit dernière. Partie de Nice, une voyageuse doit justement rejoindre la capitale. Son temps de trajet total sera de 11 heures alors qu’elle ne fait le voyage qu’en 5 heures habituellement.

Depuis vendredi 8 novembre 23 heures et jusqu’à mardi prochain, plus aucun train ne circule sur l’axe grande vitesse Paris-Lyon-Marseille. Pour effectuer un voyage, il faudra passer par des trajets plus classiques avec des durées de trajet beaucoup plus longues.

Seulement 30 % de trains en circulation

Un week-end particulier avec seulement 30 % de trains en circulation. Les voyageurs ont été prévenus en amont, ce qui n’empêche pas leur agacement.

Durant quatre jours, 1 000 agents sont mobilisés sur la ligne pour effectuer des travaux de modernisation concernant le système de signalisation.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus