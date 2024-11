Temps de trajet, villes non desservies, travaux de rénovation... Ce qui attend les voyageurs de la ligne TGV Paris-Lyon pour le week-end du 11 novembre

Les usagers vont devoir prendre leur mal en patience. La ligne à grande vitesse (LGV) entre Paris et Lyon va être fermée du vendredi 9 (à partir de 23 heures) au mercredi 13 novembre (à 4 heures du matin), afin d'effectuer des travaux de modernisation. Ils doivent permettre "la mise en service de 58 nouveaux postes d'aiguillage et d'un nouveau centre de commande de la ligne, à Lyon", explique la société ferroviaire sur son site internet. Ces travaux vont mobiliser un millier d'agents sur le terrain.

Seuls 30% des TGV rouleront par rapport à un week-end normal sur tout l'axe sud-est, et en empruntant la ligne classique entre Paris et Lyon. Il faudra donc prévoir "un allongement important du temps de trajet", qui sera multiplié par deux, comme l'avait déjà annoncé la compagnie mi-octobre. Pendant ce week-end prolongé, rallier Lyon depuis la capitale prendra 4h30 au lieu de 2 heures, un Paris-Marseille durera 7h30 au lieu de 3 heures et un Paris-Grenoble 6 heures au lieu de 3 heures.

De nombreuses villes non desservies

Certaines dessertes ne seront pas assurées, comme "la liaison entre le Sud-Est et les Pays de la Loire, la Bretagne, la Normandie, le Centre-Val-de-Loire et les Hauts-de-France", a annoncé SNCF Voyageurs. Aucun Nantes-Lyon, Lyon-Rennes, Le Havre-Marseille ou encore Lille-Marseille ne roulera du samedi 9 au mardi 12 novembre inclus. Les trains depuis Paris vers le Sud-Est s'arrêteront à Marseille et Toulon et ne desserviront pas Nice. Les travaux empêcheront aussi la desserte de six gares sur l'axe sud-est : Le Creusot-Montceau-Montchanin TGV, Mâcon-Loché TGV, Lyon Saint-Exupéry TGV, Valence TGV, Montpellier-Sud-de-France et Nîmes-Pont-du-Gard.

En Occitanie, les TGV n'iront pas plus loin que Montpellier Saint-Roch. Cette gare sera la seule avec celle de Nîmes-Centre à être desservie. Les temps de trajet seront allongés et le nombre de trains en circulation réduit. Il n'y aura donc pas de trajet possible vers Perpignan par exemple. Les TGV ne desserviront pas non plus les gares de Sète, Agde, Béziers, Narbonne, Perpignan et Carcassonne. Et la liaison TGV entre Lyon et Toulouse sera également interrompue.

La Nouvelle-Aquitaine ne sera pas épargnée puisque les lignes qui relient Bordeaux à Arcachon, au Verdon, à Agen, à Mont-de-Marsan, à Hendaye et à Pau-Tarbes, devraient être "fortement perturbées", assure France 3 Nouvelle-Aquitaine. Enfin, certaines lignes internationales ne seront pas desservies : le Paris-Barcelone, le Bruxelles-Marseille et le Paris-Milan. L'offre TGV Lyria (les liaisons entre la France et la Suisse) est maintenue, mais avec une diminution du nombre de trains.

Moderniser pour augmenter la fréquence de trains

Cette ligne à grande vitesse entre Paris et Lyon a vécu cinq ans de travaux "sans impact pour les voyageurs", assure la SNCF, mais la nouvelle étape de rénovation nécessite ces journées de perturbations. La SNCF va moderniser tout son système de signalisation sur la plus ancienne ligne TGV, pour un coût total de 820 millions d'euros.

"Le nouveau système va permettre d'améliorer la régularité" des trains et "d'augmenter le nombre de trains qui seront en circulation sur la ligne", assure sur France 2 Julien Joly, spécialiste des transports chez Wavestone, un cabinet de conseil en management et transformation des entreprises et des organisations. La fréquence des trains pourrait augmenter de 25% d'ici 2030 en permettant le passage de 16 trains par heure et par sens, au lieu de 13 actuellement.