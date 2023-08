Sud-Ouest : la circulation des trains très perturbée par une panne d'alimentation électrique

La circulation des trains dans le Sud-Ouest est très perturbée depuis 8h30 ce samedi, en raison d'une rupture d’alimentation électrique entre Labouheyre et Ychoux dans le nord des Landes.

En plein week-end de chassé-croisé et vigilance canicule jaune dans le département, d'importants retards, voire des suppressions de TER et TGV dans le Sud-Ouest ont lieu depuis 8h30 samedi 19 août et sont à prévoir "au moins jusqu'à 18h", selon la SNCF à France Bleu Gascogne. Il s'agirait d'une rupture d’alimentation électrique entre Labouheyre et Ychoux dans le nord des Landes, rapportent France Bleu Gascogne et France Bleu Pays Basque.

400 à 500 passagers coincés dans un train

"Des réparations sont en cours", assurait vers 13h l'entreprise ferroviaire, après une rupture d’alimentation électrique entre Labouheyre et Ychoux. Un "élément défectueux du câble d'alimentation" est à l'origine de cette panne. La SNCF incite ses voyageurs à annuler ou à reporter leur trajet, car "la majorité des trains sont complets".

Entre 400 à 500 passagers se sont retrouvés coincés dans un train ce matin à Lüe, dans le secteur de Parentis-en-Born. Une caténaire a chuté à quelques encablures d’Ychoux. Ce train en direction de l'Espagne s'est donc arrêté en pleine nature, pendant quelques heures. Vers midi, les voyageurs ont été transférés dans un autre train, retour Bordeaux, selon la SNCF. Les pompiers landais se trouvaient sur place.