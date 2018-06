SNCF : sa filiale Keolis remporte le plus gros contrat de son histoire au pays de Galles

C'est un chiffre que beaucoup de Britanniques ignorent. Près d'un tiers de leurs transports en train sont en partie assurés par une entreprise française Keolis, une filiale de la SNCF. Déjà bien implantée au Royaume-Uni, elle vient de rafler un contrat record au pays de Galles. Un contrat sur quinze ans d'une valeur de six milliards d'euros au total, avec notamment à la clé la rénovation de 247 gares et la livraison et l'exploitation de 148 nouveaux trains.

Un quart des bus rouges déjà gérés par la RATP

Les spécialistes du transport britannique en tombent de leur chaise. "C'est comme si une entreprise anglaise récupérait tout le réseau ferroviaire chez vous d'une région comme la Bretagne", explique Simon Calder, expert en transport pour "The Independent". Mais pour les voyageurs britanniques habitués à la privatisation du rail depuis près de 20 ans, pas d'idées reçues, peu importe la nationalité de l'entreprise, tant que le service est assuré. La nouvelle n'étonnera pas les Londoniens ; dans la capitale, un quart des fameux bus rouges sont déjà gérés par la RATP.

