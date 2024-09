SNCF : plus de 300 voyageurs bloqués plus de trois heures dans un TGV Rennes-Montpellier dimanche, jamais arrivés à destination

Plus de 300 voyageurs d'un TGV Rennes-Montpellier sont restés bloqués près de Laval plusieurs heures dimanche après-midi, sans électricité, sans ventilation, à cause d'une panne d'alimentation, rapporte France Bleu Mayenne. Ils ont finalement été évacués et transbordés vers un autre TGV à destination de Rennes, escortés par des pompiers et des policiers.

Train arrêté depuis 12H50. Transbordement en cours depuis 18H10 et devrait durer 1H30 environ selon SNCF / SDIS / Police sur place. Nous allons définitivement pas arriver sur Lyon ce soir @SNCFVoyageurs ! pic.twitter.com/h1rpH6OaXF — Yann-Maël Videlo (@yannvidelo) September 22, 2024

Certains passagers étaient en situation de handicap, il y avait aussi des enfants en bas âge, rapporte un voyageur à France Bleu Mayenne.

"Le problème c'était les toilettes, ça c'était fatal." Un voyageur à France Bleu Mayenne

Le TGV parti à 12h30 de Bretagne a été stoppé au niveau de Saint-Berthevin dans l'agglomération de Laval, une heure après son départ. C'est finalement à 17 heures qu'un nouveau train est arrivé à côté du TGV en panne. Les voyageurs ont dû descendre sur les voies pour monter dans le nouveau train, qui les a ramenés au point de départ, à Rennes.

"Il y a eu une solidarité puisque les gens ont aidé les autres à porter leurs bagages s'ils ne pouvaient pas", raconte ce passager qui devait regagner Lyon.

La SNCF va indemniser à hauteur de 150% du billet les passagers concernés. Le trafic ferroviaire des TER était interrompu dans le sens Rennes-Laval dimanche soir et très perturbé dans le sens Laval-Rennes.