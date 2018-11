SNCF : les retards mieux indemnisés ?

Jeudi 15 novembre, les députés européens examinent un projet de loi visant à donner plus de droits aux usagers de la SNCF. Le journaliste en plateau, David Boéri, nous en dit plus sur le contenu de ce texte. "Les députés européens ont l'intention de renforcer les indemnisations en cas de retard, avec de nouvelles règles qui prévoient de rembourser 50% du prix de votre billet après une heure de retard et 100 % au-delà de deux heures de retard", explique le journaliste. "Elle pourrait concerner les TGV, mais aussi les TER. Alors, qu'aujourd'hui la SNCF indemnise uniquement les retards concernant les TGV, et les intercités", poursuit-il, en mentionnant le barème de remboursement actuel qui prévoit une indemnisation à 25% pour un retard de 30 minutes à deux heures, 50% pour un retard de deux à trois heures. Au-delà de trois heures, la SNCF rembourse intégralement le billet.

1 train sur 10 est en retard

"L'idée est donc de favoriser les voyageurs en prenant en compte l'ensemble de leurs déplacements. Une fois que le texte sera adopté, son application représentera un vrai enjeu pour la SNCF. Car en France, le nombre de voyageurs n'a cessé de progresser depuis ces dernières années, et tout le monde a en tête la multiplication des incidents. La régularité des trains a donc chuté pour les TGV, mais se stabilise pour les TER", précise David Boéri. Mais en France, 1 train sur 10 est en retard. Cette nouvelle règle d'indemnisation pourrait donc se chiffrer en dizaines de millions d'euros pour la compagnie ferroviaire.

