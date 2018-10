SNCF : les internautes furieux des prix des billets de train pour les vacances de Noël

Face au nombre de messages, la SNCF a réagi en justifiant ces prix élevés par une demande toute aussi élevée.

A deux mois des vacances de Noël, c'est déjà le moment de s'organiser. La SNCF a lancé, jeudi 11 octobre, la vente des billets de train allant du 9 décembre au 7 janvier. Moment très attendu des usagers des TGV et Intercités.

Top départ ! Noël arrive : vous pouvez dès maintenant réserver vos billets sur https://t.co/EtJa3JQio2. Plus besoin de passer par la cheminée #RéveildeNoël https://t.co/mImgXI9sRi — OUI.sncf (@ouisncf) 11 octobre 2018

Mais quelques heures après le coup d'envoi des ventes, les remarques de passagers en colère ont fusé sur les réseaux sociaux. En cause : le coût très élevé des billets. Ainsi, sans carte de réduction, il faut compter 116 euros pour un aller simple entre Paris et Marseille ou entre Lille et Lyon, ou encore 90 euros pour un Paris-Rennes, les jours qui précèdent le 25 décembre.

D’années en années, la @SNCF ne me surprend plus, le prix des billets est toujours multiplié par deux à la période de Noël, les trains ne sont pourtant pas plus rares... Mais Happy Christmas — Elodie Rabé (@ElodieRabe) 11 octobre 2018

Ça va la @SNCF ça ne vous dérange pas de dépouiller les gens ? Vos billets sont hors de prix pour faire un Paris-Marseille ... Non rectification, tous vos billets sont hors de prix ! Les jeunes doivent galérer pour passer les fêtes de Noël en famille ! — Meggy Messina (@Meggyzakharova) 11 octobre 2018

Grosse blague pour les ventes des billets SNCF de Noël ! Tu es obligé de te ruiner pour passer Noël en famille maintenant.. #SNCF — Emilie (@emie_dmtr) 11 octobre 2018

Pas de billets prem's pour Paris Toulouse à Noël... comme d'hab vous êtes des profiteurs. #SNCF et comme d'hab on va arrêter de prendre le train. J'ai les nerfs. — SarahL (@Dafie92) 11 octobre 2018

Face au nombre de messages, la SNCF a réagi en justifiant ces prix élevés :