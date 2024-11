SNCF : les billets de train pour les vacances d'hiver seront mis en vente le 13 novembre

La SNCF annonce ce vendredi dans un communiqué de presse qu'elle mettra en vente à partir du 13 novembre les billets de train TGV Inoui et Intercités pour les trajets du 9 janvier au 30 mars 2025, ce qui comprend les prochains congés d'hiver (du 8 au 24 février pour la zone B, du 15 février au 3 mars pour la zone C et du 22 février au 10 mars pour la zone A). "Les destinations européennes, Ouigo Grande Vitesse et certains TGV Inoui sont quant à eux ouverts jusqu'au 4 juillet 2025", ajoute la compagnie ferroviaire.

En prévision de la forte affluence de vacanciers durant les vacances scolaires, la SNCF assure qu'elle "renforce son offre pour rejoindre les massifs français". Elle proposera par exemple "un aller-retour quotidien" de sa ligne Ouigo Grande Vitesse, du 19 décembre au 30 mars entre Paris Gare de Lyon et Bourg Saint-Maurice" (Savoie).

SNCF affirme par ailleurs qu'elle expérimentera dès le 13 novembre "une ouverture des ventes de billets pour les trajets en TGV Inoui entre Paris-Lyon, Paris-Marseille et Paris-Montpellier pour des circulations valables dans les six prochains mois", soit du 9 janvier au 4 juillet 2025.