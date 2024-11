SNCF : la ligne Paris/Lyon/Marseille va fermer en raison de travaux

En raison de travaux de rénovation sur la ligne de TGV Paris/Lyon/Marseille à l’approche du grand week-end du 11 novembre, les délais de déplacements en train vont être considérablement rallongés.

Sur l’axe Paris/Lyon/Marseille, les trains vont mettre beaucoup plus de temps que prévu. Dès ce vendredi 8 novembre à 23h, le trafic de la SNCF va être perturbé et ce jusqu’au mercredi 13 novembre à 5h du matin. Il va donc falloir que les voyageurs s’adaptent face à ce changement. Certains ont anticipé et ont adapté leurs trajets et calendriers en fonction, d’autres vont devoir trouver des solutions.

Des TGV déviés sur la ligne classique

En raison de la fermeture de la ligne à grande vitesse, beaucoup de TGV ont été annulés, et d’autres ont été déviés sur la ligne classique. Il faudra compter 4h30 pour rejoindre Lyon depuis la capitale et 7h20 pour atteindre Marseille. Les TGV pour Montpellier et les Alpes sont aussi concernés. L’objectif de ces travaux est de faire circuler 16 trains par heure d’ici 2030 contre 13 aujourd’hui.

