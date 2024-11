SNCF : des passagers du TGV Hendaye-Paris bloqués en pleine nuit

C. Rougerie, M-P. Cassignard, D. Basier, G. Liaboeuf

Des centaines de voyageurs ont été bloqués dans le Sud-Ouest, dans la soirée du vendredi 22 novembre. Le TGV Hendaye-Paris a accusé pas moins de 9 heures de retard.

Les passagers du train Hendaye-Paris sont restés bloqués durant près de 9 heures, dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 novembre. Parti d’Hendaye (Pyrénées-Atlantiques) peu après 18 heures, le train s’est arrêté à Morcenx-La-Nouvelle (Landes) en raison d’un incendie électrique. "Il y a toujours des problèmes sur la ligne Bayonne SNCF, et on n’arrête pas de le faire remonter et rien ne bouge", déplore un voyageur.

Arrivée le lendemain à Paris

Après l’intervention des agents de la SNCF réseau, le TGV est reparti vers 1h30 du matin, avant d’arriver 2 heures plus tard à Bordeaux (Gironde). Des plateaux-repas ont été fournis aux passagers. Certains ont mangé et dormi en gare, pour pouvoir prendre le premier train vers Paris. D’autres ont choisi l’option hôtel, proposée par la SNCF. "On a été pris en charge dans un hôtel vraiment très proche de la gare", confirme une femme. La SNCF compensera à hauteur de 150% le prix des billets.

