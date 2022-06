SNCF : circulation de tous les trains interrompue à Paris Gare du Nord, jusqu'à 3h de retard au départ

La circulation des trains est interrompue au départ et à l'arrivée de Paris Nord jusqu'à 12h30 en raison d'un câble de caténaire arraché en Seine-Saint-Denis. Si l'alimentation électrique a pu être rétablie en gare de Saint-Denis, un TGV bloque toujours la voie, la circulation reprendra progressivement une fois celui-ci dégagé. Sont concernés les trains circulant en France (TGV et TER), mais également les Eurostar et les Thalys. Les RER et Transiliens sont également concernés.

Les retards à l'arrivée sont de 2h30 en provenance de Compiègne, Saint-Quentin et Amiens, 2h en provenance de Bruxelles. Au départ, il faut compter 3h de retard pour Londres et Calais.

A la suite d'un incident sur l'infrastructure ferroviaire hier soir, la circulation de nos trains de ce matin au départ de Paris-Nord n'est pas attendue avant 12h30.

June 5, 2022

Des retards aussi sur les transports franciliens

Sur le RER B, le trafic est fortement perturbé sur l'ensemble de la ligne et interrompu entre Aulnay et Châtelet. Le trafic est aussi interrompu sur le RER D entre Paris Gare de Lyon et Orry-la-Ville - Coye jusqu'à 12h30 et fortement ralenti sur le reste de la ligne.

Info Trafic #RERD



Le trafic est interrompu entre Paris Gare de Lyon et Orry-la-Ville - Coye jusqu'à 12h30.



En conséquence, le trafic est fortement ralenti sur le reste de la ligne.



Une panne de courant nécessite l’intervention de nos équipes à Saint-Denis. — RER D (@RERD_SNCF) June 5, 2022

Du côté des Transiliens, sur la ligne K, le trafic est interrompu entre Paris Gare du Nord et Aulnay-sous-Bois jusqu'à 12h30. Sur la ligne H, le trafic est interrompu entre Paris Gare du Nord et Sarcelles - Saint-Brice et entre Paris Gare du Nord et Ermont - Eaubonne.

Samedi, sur le RER B tout d'abord puis sur les RER D et E, le trafic avait déjà été fortement perturbé à cause d'un "défaut d'alimentation électrique à Gare du Nord".