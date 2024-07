Vous les voyez envahir les trains régionaux pendant les vacances d’été : les vélos ! Entre 2019 et 2023, le nombre d’usagers de vélo a grimpé de 20% dans les trains, selon la SNCF. Un bon moyen de gagner du temps ou de faire une pause dans son trajet en bicyclette. Les trains se sont donc adaptés au succès des vacances à vélo. Cela reste insuffisant pour plusieurs voyageurs rencontrés sur la ligne TER Le Havre-Paris.

Camille et Guilhen, sac sur le dos et casque sur la tête, tentent d’installer leurs vélos dans l’emplacement dédié, mais cela ne rentre pas. C’est la deuxième fois qu’ils testent la bicyclette dans un TER. "C'est un petit peu complexe, estime Guilhen. Déjà pour la réservation, c'est compliqué. On essaie d'avoir des informations en appelant deux mois à l'avance. Et in fine, sur le quai, on nous dit : 'Vous n'avez pas pris le bon ticket, vous n'avez pas réservé.' On pensait bien faire, mais finalement non." Sa compagne, Camille, veut rester positive.

"Même si c'est galère, tu gagnes du temps." Camille, voyageuse en vélo à franceinfo

Vingt ans que Romain accroche son vélo aux crochets des plafonds des TER, vingt ans qu’il est confronté aux multiples règlementations des régions. Résultat : il faut des heures pour réserver un simple trajet. "Prenez un train qui fait Tours-Caen, décrit-il. Il commence en région Centre-Val-de-Loire, puis il va en Pays-de-la-Loire, et il arrive à Caen en Normandie. Il faut savoir qui gère ce train, et est-ce que je dois prendre une réservation vélo ou pas pour mon trajet de Tours au Mans ? Rien que cette étape-là, elle n'est pas facile."

La SNCF vante les bons aménagements des TER : 95% sont équipés d’emplacements vélo, quatre à huit par rame. Elle reconnaît qu'il n’est pas évident de s’y retrouver entre les différentes règles, mais les TER relèvent de la compétence des régions. Pour Gilles Laurent, de la Fnaut, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, c’est l’ensemble du réseau qui n’est pas adapté au transport du deux-roues.

Un retard par rapport à l'Allemagne

À titre d’exemple, seulement 48% des TGV sont équipés d’emplacement vélo. "On n'a pas pris le virage suffisamment tôt d'augmenter les capacités des trains pour mettre les vélos dedans, estime Gilles Laurent. Et maintenant, évidemment, la SNCF et les régions sont complètement débordées et elles ne savent plus faire face. Et puis elles n'ont pas plus envie que ça de faire face non plus. C'est encore très loin d'être au niveau de ce qui se fait en Allemagne. Dans la plupart des trains régionaux, vous avez carrément une demi-voiture disponible rien que pour les vélos et les bagages encombrants."

L’équipement des trains en vélo progresse, contredit la SNCF. Le nombre de places va doubler dans les nouveaux modèles TGV mis en service en 2025. Ils passeront de quatre à huit emplacements par train.