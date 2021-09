Rénovation de la gare du Nord à Paris : la SNCF réfléchit à l'abandon du projet

Le projet d'extension et de rénovation de cette gare de la capitale était sous le feu de nombreuses critiques, notamment de la mairie de Paris.

Bientôt une victoire pour les opposants au projet ? SNCF Gares & Connexions, filiale de la compagnie ferroviaire, envisage l'arrêt du contrat de son partenaire Ceetrus, la foncière du groupe Auchan, pour la rénovation de la gare du Nord en raison de retards et de dérive budgétaire. Dans un communiqué publié mardi 21 septembre, la SNCF a estimé que "le projet de transformation de la gare du Nord ne paraît plus réunir les conditions de réalisation prévues par le contrat de concession".

Le communiqué souligne avoir été averti en juillet d'un dérapage du coût prévisionnel des travaux portant la facture à plus de 1,5 milliard d'euros, contre 500 millions encore envisagés fin 2020, et d'un "retard considérable" les empêchant d'être achevés d'ici aux JO 2024. Selon un article publié par RTL un peu plus tôt dans la journée, la SNCF devrait acter l'arrêt du projet "bientôt", mais "seulement pour sa partie commerciale".

Après une longue polémique avec la mairie de Paris, qui pourtant avait approuvé le dossier à l'origine, une mouture moins ambitieuse du projet avait été adoptée en novembre 2020, ce qui n'a pas empêché les difficultés. Contactée par l'AFP, la mairie n'a pas voulu réagir dans l'immédiat, disant attendre une position plus définitive de SNCF Gares & Connexions.