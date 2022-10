Procès de Brétigny : la SNCF condamnée pour homicides et blessures involontaires

Mercredi 26 octobre, le tribunal judiciaire d’Évry, dans l’Essonne, a jugé la SNCF coupable d’"homicides et de blessures involontaires". La décision a été rendue neuf ans après la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge de juillet 2013 qui avait coûté la vie à sept personnes et fait des centaines de blessés. En direct du palais de justice d’Évry, nous retrouvons la journaliste Nathalie Perez.

Mercredi 26 octobre, le tribunal judiciaire d’Évry (Essonne) a rendu son jugement dans le procès de Brétigny. "Conformément aux réquisitions du procureur de la République, la SNCF vient d’être jugée coupable d’homicide involontaire en récidive caractérisée et d’une amende de 300 000 euros, en plus de l’indemnisation des victimes", rapporte Nathalie Perez, en direct du palais de justice d’Évry. En revanche, la justice a prononcé une relaxe pour le réseau ferré français et pour l’ancien cadre cheminot en charge à l’époque de la maintenance.

Le procès a duré huit semaines

"Reconnaître la SNCF responsable d’une négligence qui a entraîné la mort de sept personnes et plus de 400 blessés, c’est bien ce qu’attendaient les victimes. Elles attendaient que la justice confirme que ce drame pouvait être évité", conclut la journaliste. La catastrophe avait eu lieu il y a neuf ans, en juillet 2013. Le procès a quant à lui duré huit semaines.