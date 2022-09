Crise de l'énergie : la SNCF anticipe une augmentation de sa facture d'électricité d'au moins 1,6 milliard d'euros en 2023

La crise énergétique touche aussi le secteur ferroviaire. La facture d'électricité de SNCF Voyageurs devrait augmenter "de 1,6 à 1,7 milliard" d'euros l'an prochain, a annoncé mercredi 14 septembre le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou. La compagnie ferroviaire n'a cependant "pas encore décidé" quel sera l'impact sur les prix des billets.

>> Crise de l'énergie : les dernières informations dans notre direct

Malgré le système de couverture qui a permis à SNCF Voyageurs d'éviter d'acheter l'essentiel de son électricité au prix du marché, la facture va doubler à environ 600 millions cette année, a par ailleurs remarqué Jean-Pierre Farandou lors d'une audition au Sénat.

"L'année prochaine (...), on aurait à ce stade un surcoût pour la seule électricité de 1,6 à 1,7 milliard" d'euros, a-t-il prévenu. La moitié de cette somme concernera les TER et les transiliens en Ile-de-France, et devrait être compensée par les collectivités locales. "Ça fait plusieurs dizaines de millions par an pour chacune des régions", a-t-il relevé.

"On ne répercutera pas 100% des coûts sur les clients"

Hausse de la facture électrique pour la SNCF : « Rassurez-vous, on ne répercutera pas 100 % des coûts sur les clients », s’engage le président @JPFarandou. Selon lui, une répercussion directe renchérirait de 10 % le tarif des billets TGV. pic.twitter.com/VccJh0sGGJ — Public Sénat (@publicsenat) September 14, 2022

L'autre moitié de cette somme concerne les TGV. "Si on répercutait directement (cette hausse) sur le coût du billet, on serait amené à augmenter les billets de TGV de 10%", a ajouté le patron de la SNCF. "Rassurez-vous, on ne répercutera pas 100% des coûts sur les clients", a toutefois garanti Jean-Pierre Farandou.

"On n'a pas encore décidé ce qu'on allait faire", a admis le dirigeant de la SNCF, ajoutant que "le gouvernement suit ça de près aussi". SNCF Voyageurs consomme environ 6 TWh d'électricité par an, soit entre 1 et 2% de la consommation nationale. "Au nom du plan de sobriété, il n'y aura pas de suppression de trains", a par ailleurs souligné Jean-Pierre Farandou.