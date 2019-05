Prix d'achat, réductions, avantages… On a comparé les nouvelles cartes de réduction SNCF avec les anciennes

Depuis le 9 mai, l'entreprise ferroviaire a renouvelé ses cartes de fidélité. Toutes au même prix, elles promettent 30% de réduction. Franceinfo a vérifié.

La SNCF prend les devants. A partir de 2021, dans le cadre de l'ouverture à la concurrence du réseau ferroviaire, les voyageurs pourront choisir leur compagnie de transport. L'entreprise cherche, dès à présent, à fidéliser ses clients en modifiant ses cartes de réduction (Jeune, Senior, Week-end et Enfant+). Depuis le 9 mai, elle propose un prix unique de 49 euros pour toutes ses cartes de fidélité avec une garantie de 30% de réduction sur les billets achetés. La contrepartie de cette baisse généralisée sont des frais d'échange ou de remboursement plus élevés.

Si vous possédez une ancienne carte de réduction en cours de validité, vous pouvez soit la conserver jusqu'à son terme, soit acheter une nouvelle carte. La SNCF vous rembourse l'ancienne carte au prorata des mois non utilisés, à condition que celle-ci ait une durée de validité restante d'au moins six mois.

Ces nouvelles cartes sont-elles vraiment plus avantageuses ? Franceinfo a effectué un comparatif de prix sur des TGV Paris-Lyon, l’une des lignes les plus fréquentées. La comparaison porte sur des billets en première et en seconde classe et sur des réservations prises la veille et à un mois du départ.

Pour un jeune âgé de 12 à 28 ans

La carte Avantage Jeune, ex-carte Jeune, s'adresse aux voyageurs âgés de 12 ans jusqu'à la veille de leurs 28 ans. Son prix d'achat baisse de 1 euro, passant de 50 à 49 euros.

Avant Les réductions allaient de 30% à 60% quand la date du voyage était suffisamment anticipée. Cette carte offrait également une réduction de 10% sur les billets Prem's, qui n'étaient ni échangeables ni remboursables. Concernant les voyages vers l'étranger (l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Luxembourg et la Suisse), les détenteurs de la carte Jeune bénéficiaient d'une réduction de 25%. L'échange ou le remboursement d'un billet standard était gratuit jusqu'à deux jours avant le voyage. Puis il coûtait 5 euros jusqu'au départ du train.

Après La nouvelle carte garantit 30% de réduction, quelle que soit la date d'achat du billet, y compris vers l'étranger et pour les billets Prem's. Tout échange ou remboursement de billet, y compris de Prem's, coûte désormais 5 euros jusqu'à 30 jours avant le départ du train, puis 15 euros entre deux jours avant et le départ du train, en plus du réajustement tarifaire.

Bilan Pas de changement de tarif remarquable entre l'ancienne et la nouvelle carte, quelle que soit la date du trajet. En théorie, l'ancienne carte reste intéressante pour les voyages réservés en avance, mais sur un billet aller Paris-Lyon réservé à plus de trois mois du départ, les prix sont identiques : 26,50 euros en seconde classe et 29 euros en première.

Pour un senior (âgé de plus de 60 ans)

La carte Avantage Senior, ex-carte Senior+, s'adresse aux voyageurs à partir de 60 ans. Elle coûte 49 euros à l'année contre 60 euros auparavant.

Avant L'ancienne carte offrait 25% de réduction garantie, quelle que soit la date d'achat du billet et jusqu'à la dernière place disponible. Elle garantissait 40% de réduction sur la première classe, dans les trains TGV, Intercités et TER, et 10% sur les billets Prem's. Concernant les trajets TER et Intercités sans réservation obligatoire, la réduction était de 50% pour les trajets effectués en "période bleue", selon le calendrier spécifique de la SNCF. Quant aux voyages vers l'étranger (l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Luxembourg et la Suisse), la réduction était de 25%. L'échange ou le remboursement d'un billet standard était soit gratuit soit de 5 euros.

Après La nouvelle carte garantit 30% de réduction sur tous les trains, y compris la première classe, et également vers l'étranger. Les seniors peuvent être accompagnés de trois enfants de 4 à 11 ans, qui bénéficient chacun de 60% de réduction. Tout échange ou remboursement de billet coûte désormais entre 5 euros et 15 euros.

Bilan L'ancienne carte Senior reste avantageuse pour les voyages en première classe, quelle que soit la date de réservation. Un billet aller Paris-Lyon en première classe, réservé pour le lendemain, affiche ainsi un prix de 81 euros avec la carte Senior+, contre 95 euros avec la carte Avantage Senior. Le trajet coûte 77 euros contre 80 euros si le billet est réservé un mois à l'avance.

Pour une famille

L'ancienne carte Enfant+, renommée carte Avantage Famille, coûtait 75 euros par enfant et par an. Le gain avec le nouveau tarif de 49 euros est donc de 26 euros.

Avant Elle garantissait un taux de réduction de 25% sur tous les trains, quelle que soit la date d'achat du billet et jusqu'à la dernière place disponible. Cette réduction pouvait aller jusqu'à 50% en fonction du type de train et pour les trajets débutés en "période bleue". L'échange ou le remboursement d'un billet standard était soit gratuit (jusqu'à deux jours avant le voyage), soit de 5 euros (jusqu'au départ du train).

Après La nouvelle formule garantit 30% de réduction pour l'adulte détenteur de la carte et 60% pour trois enfants accompagnants, âgés de 4 et 11 ans. Mais pour bénéficier de ces avantages, il est nécessaire d'effectuer un aller-retour incluant un jour de week-end, ce qui n'était pas le cas avant. La carte propose également 30% de réduction pour un second accompagnant adulte ou pour l'adulte voyageant seul, ce qui est nouveau. Une réduction de 30% s'applique aussi sur les billets Prem's. Tout échange ou remboursement de billet coûte désormais entre 5 euros et 15 euros.

Bilan La nouvelle carte est plus favorable, même si les prix d'un aller-retour Paris-Lyon, départ pour le lendemain ou dans un mois, sont identiques entre l'ancienne et la nouvelle formule (101 euros en première classe, 90 euros en seconde). Mais les réductions proposées aux accompagnateurs sont plus importantes avec la carte Avantage Famille.

Pour ceux qui partent le week-end

Ni junior, ni senior, la carte Avantage Week-end, ex-carte Week-end, s'adresse aux voyageurs âgés de 28 à 59 ans. L'unique obligation est d'effectuer un aller-retour incluant un jour de week-end, en TGV, Intercités ou TER. Son coût était de 75 euros par an, contre 49 euros aujourd'hui.

Avant La réduction garantie était de 25% sur tous les trains, quelle que soit la date d'achat du billet et jusqu'à la dernière place disponible. Elle pouvait aller jusqu'à 50% en anticipant le week-end. Elle offrait également 10% de réduction sur les billets Prem's. Sans oublier les 25% de réduction vers l'étranger. L'échange ou le remboursement d'un billet standard était soit gratuit, soit de 5 euros.

Après La nouvelle carte garantit 30% de réduction sur tous les trains, y compris en première classe et vers l'étranger. Elle offre également 60% de réduction jusqu'à trois enfants accompagnants, de 4 à 11 ans. Tout échange ou remboursement de billet coûte désormais entre 5 euros et 15 euros.

Bilan La nouvelle carte est plutôt favorable car, selon nos recherches, la probabilité de bénéficier de 50% avec l'ancienne carte, en anticipant les dates de voyage, reste infime. Un billet aller Paris-Lyon en seconde classe pour un départ le samedi 25 mai affiche par exemple un prix de 67 euros avec l'ancienne carte, contre 63 euros pour la nouvelle. Si le départ est anticipé d'un mois, le prix descend à 36 euros avec la carte Week-end et à 33 euros avec la carte Avantage Week-end.

Pour ceux qui se déplacent pour leur travail

La carte Liberté, anciennement nommée carte Fréquence, affiche un tarif devenu unique de 399 euros à l'année pour ceux qui voyagent plus de quatre fois par an sur un trajet défini.

Avant Le prix de la carte variait de 119 euros à 999 euros en fonction de la ligne, de la classe choisie et de la durée de l'abonnement. Cette carte offrait l'avantage de prendre, sans aucune formalité, le train précédant ou le train suivant celui qui avait été réservé, sans condition d'échange. Elle garantissait 50% de réduction.

Après La nouvelle formule propose 45% de réduction en première classe et 60% en seconde. Les billets sont échangeables et remboursables gratuitement jusqu'à 30 minutes après le départ du train. Mais pour changer de train, il est dorénavant obligatoire de faire une nouvelle réservation. Jusqu'à trois enfants accompagnants de 4 à 11 ans bénéficient d'une réduction de 50% calculée sur le prix déjà réduit payé par le titulaire de la carte.

Bilan L'ancienne carte Fréquence reste avantageuse pour les voyages en première et seconde classe, avec un prix de 71 euros pour un Paris-Lyon en première classe, contre 78 euros avec la carte Liberté, et de 52 euros contre 56 euros en seconde classe. Mais la nouvelle carte est moins chère à l'achat. L'abonnement Fréquence pour un Paris-Lyon était de 725 euros en première classe et de 519 euros en seconde pour une année.