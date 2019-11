Perturbations importantes à la gare Montparnasse sur les lignes TGV entre Paris et l’ouest de la France

Le trafic reprend progressivement lundi soir après un problème d'alimentation électrique, qui s’est déclaré peu après 16 heures, au niveau de Massy (Essonne).

Les voyageurs qui doivent emprunter le TGV à la gare Montparnasse vont devoir s'armer de patience, lundi 25 novembre. Le trafic des trains à grande vitesse reliant Paris et l'ouest de la France est fortement perturbé. En cause : la panne, survenue vers 17 heures, d'une "une rame défectueuse" présentant un problème d'alimentation électrique, "aux environs de Massy-TGV" (Essonne), a indiqué la SNCF à l'AFP.

Le trafic a repris peu à peu depuis 18h30 mais des retards de près d'une heure et demie sont à prévoir à l'arrivée à Montparnasse, et d'une heure sur les trains au départ de la gare parisienne. Sur place, c'est la pagaille. Une foule compacte patiente dans le hall.

Ça a l'air sympa la gare Montparnasse ce soir... Bon courage @Anilkar14 pic.twitter.com/cYVtDWuISX — Icary (@Icaryjojo) November 25, 2019

@BFMTV Gare Montparnasse @ouisncf, trains supprimés sans aucune info de substitution, pas d'indication de quai et pas un agent sur les quais. pic.twitter.com/3zz0CiQIwH — Le Verger Erwan (@r1andco) November 25, 2019

Des trains entre la gare Montparnasse et la Bretagne ou les Pays-de-la-Loire ont été déviés via Le Mans et Chartres, dans les deux sens. Les trains à destination de l’Aquitaine, eux, ont été retenus en gare de Paris-Montparnasse et de Bordeaux, ou ralentis entre ces deux gares.