Quelques milliers de passagers victimes d'une panne de train dans le Sud-Est : "On s'est retrouvés livrés à nous-mêmes"

La panne d'un train en gare de Cuers dans le Var a engendré de très importantes perturbations sur le trafic SNCF dans le sud-est de la France. Selon le groupe ferroviaire, une vingtaine de trains ont été affectés par cette panne, dont un TGV Nice-Paris. Son départ était prévu à 16h51. "Au bout d'un moment, on a compris que le TGV était supprimé et on a à peine eu le temps de courir vite pour monter dans un TER qui a démarré à 16h46, c'est-à-dire avant le départ initial de notre TGV", explique Christian, l'un des passagers.

Selon lui, les passagers auraient dû reprendre un TGV pour Paris en gare de Toulon. "Mais en gare de Saint-Raphaël, on nous a dit qu'il y avait un deuxième incident. On nous a dit que le TGV nous attendrait à Marseille". Mais "dans le TER, on nous a dit que nous serions pris en charge parce que nous avions raté toutes les correspondances, que nous aurions une bulle d'accueil à l'arrivée", poursuit Marina, une autre passagère. "Mais cette bulle d'accueil s'est résumée à deux agents de la SNCF qui étaient débordés parce qu'il y avait des centaines de personnes qui demandaient comment faire, où dormir et on nous a dit qu'il n'y aurait pas de prise en charge".

Les esprits ont commencé à s'échauffer, "les agents se sont échappés, ils sont montés dans les étages. On s'est retrouvés livrés à nous-mêmes avec deux agents de sécurité et leurs chiens", raconte Christian qui a décidé de contacter la police.

"Les agents de sécurité nous ont expliqués que la gare allait fermer à minuit et demi et qu'il fallait partir et trouver une chambre." Marina, une passagère à franceinfo

Certains passagers ont préféré quitter la gare et louer une chambre d'hôtel. D'autres comme Christian sont restés sur place : "Nous avons commencé à nous énerver et à taper contre les carreaux et finalement, deux guichetiers sont descendus [vers 22h30] et qui commencent la prise en charge". Il interpelle un autre passager qui confirme que la SNCF lui a réservé une chambre d'hôtel "et que son billet est valable mercredi, mais les premiers trains sont déjà complets".

Au moins "quelques milliers" de passagers touchés

La SNCF souligne que la panne survenue en gare de Cuers dans le Var est "très exceptionnelle" dans une zone difficile d'accès, qu'il a fallu faire passer les trains, dans les deux sens, sur une seule voie. Elle n'a pas communiqué le nombre précis de passagers touchés par cette panne mardi 16 novembre, au moins "quelques milliers" et assure "que toutes les équipes sont déployées pour qu'aucun passager ne reste sans solution". Selon le groupe public ferroviaire, une solution d'hébergement a été trouvée pour 80 passagers. Ceux qui ont pris une chambre d'hôtel à leurs frais seront remboursés.