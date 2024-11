Paris-Lyon-Marseille : pourquoi les TGV seront au ralenti pendant quatre jours ? Temps de lecture : 1min - vidéo : 2min Paris-Lyon-Marseille : pourquoi les TGV seront au ralentis pendant quatre jours ? Alors que débute ce soir le long week-end du 11 novembre, il est probable que le temps passé dans le train entre Paris, Lyon et Marseille soit plus long. La ligne TGV la plus fréquentée d’Europe ferme ce soir à partir de minuit pour une durée de quatre jours. (France 2) Article rédigé par France 2 - C. de la Guérivière, E. Prigent, P-L. Monnier, L. Deschateaux, M. Felix, T. Simonnet, N. Le MEntec, L. Marques, C. Ricco France Télévisions JT de 20h France 2

La ligne TGV, la plus fréquentée d'Europe, sera fermée pendant quatre jours entre Paris, Lyon et Avignon. Les voyageurs devront donc s’adapter : "C’est férié, j’ai quand même pris le billet mais je sais que je vais mettre plus de temps pour rentrer", explique une usagère de la SNCF. Concrètement, dès ce soir 23 heures et jusqu’à mercredi matin, plus aucun train ne pourra circuler sur l’axe TGV reliant Paris à Marseille en passant par Lyon. Pour mener à bien un voyage, il faudra obligatoirement passer par les lignes classiques avec des durées de trajets beaucoup plus longues. 57 000 câbles à débrancher et à rebrancher L’objectif pour la compagnie ferroviaire est de moderniser le système de signalisation afin de répondre au nouveau standard européen. 1 000 techniciens vont être mobilisés. Pour l’un des techniciens, c’est du jamais vu même au cours de ses 40 ans de carrière. 57 000 câbles devront être débranchés et rebranchés en 101 heures. Retrouvez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus