Mouvement de panique en gare de Lille-Flandres provoqué par une fête de départ à la retraite

Des pétards ont été déclenchés pour célébrer le dernier jour de travail d'un cheminot.

Des bruits de pétard ont provoqué la panique chez les voyageurs présents en gare de Lille-Flandres samedi 8 juin, a appris franceinfo auprès d'un journaliste de Radio France présent sur place. Alors que les voyageurs descendaient de leur TGV en provenance de Paris vers 10h30, un autre train, conduit par un cheminot partant à la retraite, a déclenché les pétards de sécurité prévus pour alerter un conducteur quand il empreinte une mauvaise voie.

Des voyageurs en colère

Les voyageurs de la gare se sont mis courir et à crier croyant à une attaque terroriste. Les pétards ont retenti pendant environ une minute, et de plus en plus fort au fur et à mesure de l'avancée du TGV dans la gare, raconte Philippe Reltien, un journaliste à Radio France qui était présent sur place. Le conducteur, le "jeune retraité" était coiffé d'un chapeau en forme de gâteau d'anniversaire.

La SNCF a prévenu les voyageurs qu'une fête de départ à la retraite était organisée, mais le bruit des pétards ont rendu l'annonce inintelligible. "Je vous rassure, il n'y avait rien de grave. Il s'agissait simplement de personnes qui fêtaient un départ à la retraite en gare de Lille Flandres. Bonne journée !", a tweeté la SNCF en fin de matinée.

Ok. C'est rassurant. Dites à ces crétins que j'ai ramassé une petite de 4 ans tombée dans les escaliers avec sa mère. Les deux en état de choc. On a appelé le samu pour la petite qui avait une grosse bosse et mal au dos. Rien de grave mais à surveiller. @sncf @ilevia_metro — Xander Sheep (@XanderSheep) 8 juin 2019

Merci @sncf On a eu la peur de notre vie à la gare Lille Flandre. Des pétards pour un départ en retraite sans prévenir — Paul hochon (@PaulTatayoyo) 8 juin 2019

À l'arrivée du train en bout de quai, une trentaine de voyageurs sont venus demander des explications au conducteur et à des cheminots venus l'accueillir. Certaines personnes encore sous le choc étaient très en colère. Des soldats de l'opération Sentinelle et des policiers sont intervenus.

Contactée par franceinfo, la SNCF a jugé cet évènement "regrettable". "Un rappel très ferme sera fait en interne", a déclaré l'entreprise, qui rappelle que cette pratique est "interdite dans le contexte de Vigipirate".