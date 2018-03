Manifestations du 22 mars : \"Les gens devraient se battre pour avoir le même statut que nous\".

Ce jeune cheminot se désole du manque de soutien de la population : "je ne comprends pas, les gens devraient nous soutenir." Il considère que le gouvernement veut "monter la population contre les cheminots" et leurs "avantages". Selon lui, le reste de la population devrait se battre pour obtenir les mêmes avantages que les cheminots. Il critique le "système" anormal et "stupide", qui "pousse toujours vers le bas".

Je ne comprends pas pourquoi c’est toujours vers le bas et jamais vers le haut dans cette société

"C’est complètement débile"

Il défend les cheminots qui souhaitent empêcher le gouvernement de "casser" leur statut. Et tient à faire la distinction entre les manifestants, les "mecs de la fonction publique" et ceux avec "des drapeaux anarchistes" venus "se taper avec les CRS" et responsables des dégradations selon lui. Dégradations qu’il condamne, et soutient : "C’est pas des gens de chez nous (…) j’ai esquivé des trucs de gazeuses tout à l’heure."