Le trafic SNCF perturbé entre Lyon, Grenoble et Chambéry après un glissement de terrain, pas de retour à la normale avant "plusieurs jours"

Un glissement de terrain entre Bourgoin-Jallieu et La-Tour-du-Pin en Isère provoque des retards considérables pour les trains circulant entre Lyon, Grenoble et Chambéry, avec des conséquences sur le trafic jusqu'en Savoie et Haute-Savoie.

Voyageurs à la gare de Perrache à Lyon le 26/05/2023. Photo d'illustration. (RADIOFRANCE - Philippe Modol)

La circulation des trains entre Lyon, Grenoble et Chambéry est perturbée dimanche 4 juin à la suite d'un glissement de terrain en Isère, rapporte France Bleu Isère. Les intempéries qui ont touché la région ont provoqué un glissement de terrain vers 10h30 entre Bourgoin-Jallieu et La-Tour-du-Pin (Isère), endommageant l'une des voies. Le retour à un trafic normal n'est pas attendu "avant plusieurs jours", selon la SNCF. De nombreux retards sont à attendre sur certaines liaisons et des lignes sont déviées. Sur son site Internet, la SNCF alerte sur des retards compris entre 20 min et 2h pour les TGV circulant entre Bourgoin et La-Tour-du-Pin. Les lignes Lyon-Grenoble et Lyon-Chambéry sont interrompues dans les deux sens. Certains trains empruntent un nouvel itinéraire. Des autocars de remplacement sont mis en place par la SNCF. Dans le Nord-Isère, plusieurs trains sont supprimés à La-Tour-du-Pin, Saint-André-le-Gaz ou encore Bourgoin-Jallieu. Les conséquences de ces perturbations se répercutent également en Savoie et Haute-Savoie. Tous les trains de la ligne Chambéry-Lyon sont détournés vers Ambérieu, dans l'Ain. Des arrêts comme Pont-de-Beauvoisin, Lépin-le-Lac-La-Bauche ou encore Bourgoin-Jallieu sont supprimés. Des retards sont à prévoir entre Chambéry et Annecy. "Dans la mesure du possible", la SNCF invite ses clients à différer leur voyage.