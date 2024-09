La SNCF n'acceptera plus les chèques vacances en format papier à partir du 1er janvier

Il sera toujours possible d'utiliser ces chèques en version dématérialisée.

Les bénéficiaires de chèques vacances en dur, et habitués des voyages en train, risquent d'être frustrés. La SNCF n'acceptera plus ces chèques sous format papier à partir du 1er janvier, mais seulement les chèques dématérialisés, a annoncé, mardi 17 septembre, le groupe ferroviaire. "Nous accompagnons l'évolution des usages", a expliqué à l'AFP un porte-parole de la compagnie SNCF Voyageurs, confirmant une information du quotidien Les Echos. D'après SNCF Voyageurs, "il y a une baisse très nette et continue de l'usage des chèques version papier", ce qui justifie cette décision.

Pourtant, d'après l'Agence nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV), seule un peu plus de la moitié des achats de billets de trains effectués avec des chèques vacances (55%) se fait en version dématérialisée. Cette décision est "inadmissible", a réagi François Delétraz, le président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. "Il y a des jours où on se demande si la SNCF est une société de service à multiplier les contraintes de cette manière", a-t-il déploré, rappelant la limitation du nombre de bagages dans les TGV sous peine d'amende depuis lundi.

Il reste toujours possible de convertir les chèques physiques en version numérique via le site de l'ANCV et en envoyant lesdits chèques par la poste, en lettre recommandée.