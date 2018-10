La SNCF mène une opération anti-fraude de grande envergure à Paris

Près de 550 agents ont été déployés dans six gares parisiennes, avec un objectif de 300 000 contrôles.

La SNCF mène mardi 23 octobre une vaste opération anti-fraude dans les six grandes gares parisiennes, une opération de grande envergure durant laquelle environ 300 000 personnes doivent être contrôlées. Près de 550 agents, appuyés par la police et les douanes, ont été déployés pour bloquer tous les accès aux quais des trains de banlieue entre 15 heures et 18 heures.

Ce genre d'opérations est menée toute l'année par la SNCF, "mais celle ci était médiatique et exceptionnelle car toutes les gares parisiennes sont concernées", précise la compagnie à franceinfo. "Nous évaluons le coût de la fraude à 63 millions chaque année, soit l'équivalent de six rames neuves", avait affirmé à L'Express Alain Krakovitch, le patron de la SNCF en Île-de-France.

Le responsable précise que la SNCF a mis en place des brigades spécifiques dans la région, composées de 700 personnes, pour lutter contre la fraude. En revanche, les fraudeurs contrôlés ne paient pas toujours les amendes. "Certains fraudeurs se contentent de nous donner de faux numéros et de fausses adresses, si bien que le taux de recouvrement atteint à peine 13 %", conçoit-il.