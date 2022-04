La SNCF lance des trains Ouigo à vitesse réduite sur les lignes Paris-Lyon et Paris-Nantes

Cette nouveauté a été dénoncée par des cheminots, car la direction demande plus de polyvalence aux employés pour faire baisser les coûts.

Une nouvelle offre pour voyager en train. La SNCF a lancé, lundi 11 avril, des trains classiques relativement lents, commercialisés sous la marque Ouigo. Ces trains circuleront sur les lignes Paris-Lyon et Paris-Nantes. Exploités sur le modèle des TGV low cost Ouigo, ces rames "Ouigo train classique" utilisent de vieilles voitures Corail rafraîchies et pelliculées en rose.

L'intérieur est assez disparate : certains sièges ont dû être remplacés, certaines voitures disposent de prises... "On ira plus loin dans la rénovation intérieure si on continue l'expérience", a expliqué le directeur du développement d'Oslo, la filiale de SNCF Voyageurs, qui exploite ce nouveau service.

Un Paris-Lyon en cinq heures

La compagnie propose deux allers-retours quotidiens entre Paris (gare d'Austerlitz ou gare de Bercy) et Lyon (gare de Lyon-Perrache), qui prennent entre 4h45 et 5h15, avec des arrêts à Villeneuve-Saint-Georges (à partir de juin), Melun, Dijon, Chalon-sur-Saône et Mâcon.

Il faut compter entre 3h30 et 4h15 pour rallier Paris-Austerlitz à Nantes, avec trois allers-retours par jour passant par Le Mans ou par Tours, avec des arrêts respectivement à Juvisy, Massy-Palaiseau, Versailles-Chantiers, Chartres, Le Mans et Angers, ou Juvisy, Les Aubrais, Blois, Saint-Pierre-des-Corps, Saumur et Angers.

Quelques centaines de cheminots se sont rassemblés lundi matin à la gare d'Austerlitz, à l'appel de SUD-Rail et de la CFDT, pour protester contre l'exploitation de ces nouvelles liaisons par une filiale, où la direction demande plus de polyvalence aux employés pour faire baisser les coûts.