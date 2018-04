La SNCF dénonce le "sabotage" d'un train de marchandises dans l'Aisne

Les conduites de frein d'un train de fret de la compagnie belge Lineas ont été sectionnées.

La SNCF dénonce un "sabotage". Un train de marchandises de la compagnie belge Lineas a été contraint de s'arrêter entre Tergnier et Chauny, dans l'Aisne à 5h28, à cause de "l'éclatement de pétards posés intentionnellement sur la voie", précise la SNCF, dans un communiqué, mardi 24 avril. Le train ayant été difficile à arrêter, les deux agents présents à bord ont inspecté le convoi. Ils ont constaté "le sectionnement de sept conduites de frein" entre les wagons, décrit la SNCF.

Le train a pu repartir au bout de 3 heures 30, une fois les conduites de frein réparées, a précisé le groupe, ajoutant que deux trains de voyageurs à destination de Paris Nord ont eu en conséquence deux heures de retard. "Au total, 11 trains ont été retardés par cet événement", ajoute le communiqué. "Cet acte de sabotage est grave, car non seulement il abîme l'outil de travail mais surtout, en sectionnant des conduites de frein, il porte atteinte volontairement au principe de sécurité", a déclaré le directeur général adjoint du groupe SNCF, Mathias Vicherat.

"SNCF Réseau a décidé de porter plainte contre X et condamne avec la plus grande fermeté l'action de certains qui sortent volontairement de la légalité pour nuire aux voyageurs et abîmer les trains qui circulent sur le réseau ferroviaire national", a-t-il ajouté. Lineas va également porter plainte contre X, selon le groupe français, qui note que "l'enquête déterminera les circonstances exactes de cet événement".