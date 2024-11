La ligne TGV Paris-Lyon au ralenti : quelles sont les conséquences pour les voyageurs ? Temps de lecture : 1min - vidéo : 2min TGV Paris-Lyon au ralenti : quelles sont les conséquences pour les voyageurs ? C’est la ligne la plus fréquentée d’Europe et pourtant, elle est à l’arrêt jusqu’à mercredi 13 novembre à 5 heures du matin. Plus aucun train ne circule sur la ligne à grande vitesse entre Paris et Lyon-Marseille en raison de travaux. (France 2) Article rédigé par France 2 - C. Adriens-Allemand, A. Delcourt, C. De La Guérivière, M. Dana, M. Felix, P. Ngankam, France 3 Régions France Télévisions JT de 13h France 2

Des voyageurs ont embarqué dans un TGV en direction de Lyon ou de Marseille. Leur trajet va être beaucoup plus long que d’habitude en raison des travaux démarrés dans la nuit du 8 novembre : “Ils auraient pu choisir un autre week-end qu’un week-end de trois jours”, se lamente une voyageuse. Depuis hier soir 23 heures et jusqu’à 4 heures mercredi 13 novembre, plus aucun train ne circule sur l’axe grande vitesse reliant Paris et Marseille en passant par Lyon. Pour mener à bien un voyage, il faudra obligatoirement passer par les lignes classiques, avec des trajets beaucoup plus longs. 1 000 techniciens mobilisés Un week-end qui s’annonce très particulier en perspective avec seulement 30 % de trains en circulation. Les voyageurs ont été prévenus en amont par la SNCF. Tout le week-end, 1 000 agents sont mobilisés sur la ligne pour moderniser le système de signalisation. L’objectif à terme est de faire passer plus de trains sur cette ligne stratégique, la plus ancienne du réseau. Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus