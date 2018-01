INFO FRANCEINFO. SNCF : en 2017, les trains davantage en retard mais plus fréquentés qu'en 2016

Selon les chiffres que franceinfo s'est procuré en exclusivité, seuls les TER ont été plus ponctuels en 2017. Le Ouigo, le TGV low-cost de la SNCF. (JACQUES DEMARTHON / AFP)

Les nombreux chantiers en cours sur le réseau ferroviaire ont eu un impact non négligeable sur la régularité des trains, si l’on en croit les chiffres que franceinfo s'est procuré en exclusivité. En 2017, 88,7% des TGV sont arrivés à l'heure, ce qui représente une baisse de 1% par rapport à 2016. Les Transilien et Intercités étaient ponctuels à, respectivement, 88,4% (-1%) et 87% (-0,9%). Seuls les TER ont amélioré leur régularité, à 90,5%, soit une légère hausse de 0,3%.

Plus de retards, mais plus de fréquentation

La SNCF a pourtant enregistré d'excellents résultats de fréquentation en 2017 : 110 millions de voyageurs ont ainsi emprunté un TGV, ou sa version à bas prix Ouigo, soit une progression globale de 10% par rapport à 2016.

Cela représente 10 millions de voyageurs supplémentaires en 2017. Ils ont été 8 millions de plus à emprunter un TGV, et 2 millions supplémentaires à prendre un Ouigo. Cette progression est justement due aux bons résultats de la formule low cost de la SNCF, une offre que l'entreprise espère avoir triplée d'ici 2020.

Deux millions de voyageurs supplémentaires pour les Intercités

Par ailleurs, les Intercités, anciennement trains Corail, dont la fréquentation était en baisse constante depuis 2012, affichent un bond de 8%, soit 2 millions de voyageurs supplémentaires, et totalisent 26,6 millions de voyageurs en 2017.

Les TER ont totalisé 336 millions de voyageurs, en hausse de 4,6%, ce qui représente 6 millions de voyageurs en plus, et les Transilien ont transporté 1,2 milliard de personnes, soit une augmentation de 3,2% et 64 millions de voyageurs supplémentaires.