Incidents à la SNCF dans le Sud-Ouest : le trafic a repris quasi normalement

Des contrôles de securité ont toutefois eu lieu dans la matinée sur des lignes TER.

Il est à nouveau possible de voyager sur la ligne Hendaye-Bordeaux-Paris. Mardi 1er septembre, la circulation des trains dans le Sud-Ouest a repris presque normalement dans la matinée, deux jours après la succession d'incidents techniques qui ont causé de longues heures de galère à plus d'un millier de voyageurs. "Des travaux de remise en état se sont finis dans la nuit et le trafic des TGV a repris normalement ce matin", a indiqué à l'AFP une porte-parole de la SNCF en Nouvelle-Aquitaine. Cependant, des "contrôles de sécurité" étaient toujours en cours dans la matinée entre Dax et Pau et Dax et Hendaye.

Dimanche, pour le dernier jour de retour de vacances, le TGV 8538, transportant un millier de voyageurs partis d'Hendaye pour se rendre à Paris, a été bloqué toute la nuit dans les Landes, après un incident électrique. Par effet de boule de neige, le trafic ferroviaire a été fortement perturbé dans cette région très touristique. Au total, cette succession d'incidents a mobilisé plus de 200 agents SNCF tant pour la prise en charge des voyageurs que pour les travaux de remise en état.