Incendie dans les Landes : le trafic TGV et TER est interrompu au sud de Bordeaux

Un incendie de forêt s'est déclaré à Laluque et la ligne SNCF est coupée jusqu'à nouvel ordre dans les deux sens entre Morcenx-la-Nouvelle et Dax.

Le trafic des trains TER et TGV a été interrompu au sud de Bordeaux (Gironde), mardi 2 août, en raison d'un incendie qui s'est déclaré en milieu d'après-midi aux abords des voies à Laluque, près de Dax (Landes). "Tous les trains sont interrompus depuis 15h00 sur les lignes Bordeaux-Hendaye et Bordeaux-Dax-Tarbes", a déclaré un porte-parole de la SNCF. Les flammes ont sauté la voie ferrée qui passent à l'est de la commune, explique en effet France Bleu Gascogne.

La compagnie n'était pas en mesure en fin d'après-midi de donner une estimation sur l'heure de reprise du trafic et invitait les voyageurs à reporter leurs voyages sur cette ligne. Plus de 2 000 personnes étaient ainsi bloquées en gare de Dax, où deux TGV et un TER étaient à l'arrêt. Les trains, qui venaient du sud, devaient repartir en arrière pour ramener les passagers qui le souhaitent à leur point de départ.

A 17h30, le feu avait détruit 30 hectares de pins et mobilisait deux Canadair, un avion Dash, près de 170 sapeurs-pompiers et une dizaine de gendarmes, selon la préfecture des Landes. Celle-ci a annoncé le passage du département en vigilance rouge (niveau 4 sur 5) pour le risque d'incendie à partir de mercredi minuit.

Un autre incendie avait été fixé dans la matinée après avoir parcouru depuis dimanche 300 hectares dans la forêt de pins à l'extrême nord du département, à la frontière avec la Gironde, placée également en vigilance rouge pour le risque d'incendies.