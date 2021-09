Ile-de-France : une panne géante paralyse le RER B durant plusieurs heures, le trafic reprend progressivement

La circulation du RER B a été interrompue durant plusieurs heures, lundi 20 septembre, entre les stations Gare du Nord (Paris) et Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). "Des câbles ont été endommagés lors d'un incident de chantier survenu ce matin vers 9 heures dans la commune d'Aubervilliers, dans le cadre de travaux de modernisation du RER B", deuxième ligne de trains de banlieue la plus fréquentée d'Europe après la ligne A, a précisé SNCF Réseau. Les travaux actuellement réalisés doivent permettre de "découper le réseau" et créer des sections de caténaires isolées, afin qu'un incident ne se propage pas sur toute la ligne.

Près d'un million de passagers par jour

Cette panne d'une rare ampleur a affecté des centaines de milliers de passagers. La circulation des trains a progressivement repris lundi après-midi, avec "environ douze trains par heure prévus à partir de 17h30", a ajouté le gestionnaire des voies. Plus tôt dans la journée, la RATP avait recommandé de consulter les itinéraires de substitution possibles sur le blog de la ligne.

Hors pandémie, près d'un million de personnes empruntent chaque jour le RER B. Les incidents d'exploitation sont quasiment quotidiens sur cette ligne, d'autant que le chantier du CDG Express, un train rapide devant relier en 2025 le centre de Paris à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, complique la situation dans le nord de la capitale.