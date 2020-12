Ile-de-France : trafic très perturbé sur le RER C et à la gare d'Austerlitz après un "incident de chantier"

Une poutre en béton est tombée sur les voies. Sur la ligne du RER C ne circulera qu'un train toutes les 30 minutes entre Versailles-chantiers et Juvisy, entre Saint-Martin d'Etampes et Juvisy et entre Dourdan-la-forêt et Juvisy. Le trafic des trains a été déplacé à la gare de Bercy.

Le trafic va rester très perturbé sur le RER C "jusqu'à la fin de journée", indique le site Transilien.com. Un incendie sur un "chantier urbain de BTP à Tolbiac-Massena" a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi. La société d'aménagement posait des poutres au-dessus des voies du RER C, lorsqu'une poutre en béton est tombée sur les voies, a précisé la SNCF à franceinfo.

La circulation est interrompue entre Paris Austerlitz, Massy-Palaiseau et Juvisy, mais aussi entre Saint-Quentin-en-Yvelines et Versailles-Chantiers ainsi qu'entre Montigny-Beauchamp et Pontoise "jusqu'à la fin de la journée", indique le site Transilien.com consulté à 10 heures mardi. Il conseille aux voyageurs de privilégier les autres lignes de RER, de Transilien ou le réseau de bus.

Le reste de la ligne est fortement perturbée. Il faut compter seulement un train toutes les 30 minutes entre Versailles-chantiers et Juvisy, entre Saint-Martin d'Etampes et Juvisy et entre Dourdan-la-forêt et Juvisy.

Le trafic des trains est quant à lui interrompu à la gare d'Austerlitz. Les trains Intercités partent de la gare de Bercy.