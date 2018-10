Dans les Hauts-de-Seine, les agents SNCF qui dressent le plus de PV reçoivent des chèques-cadeaux

La direction de la compagnie ferroviaire assure qu'"il s'agit d'une initiative locale qui ne répond aucunement à une éventuelle consigne de la direction de l'entreprise".

Qui ira sur le podium ? Le centre SNCF d'Asnières (Hauts-de-Seine) a lancé un concours pour ses agents des gares du département, afin de renforcer la lutte contre la fraude, révèle le HuffPost, vendredi 12 octobre. Ainsi, les trois salariés qui adresseront le plus d'amendes seront récompensées par des chèques-cadeaux allant de 250 à 100 euros. Ce concours ne concerne pas les contrôleurs mais les agents commerciaux qui sont depuis 2016 assermentés pour adresser des procès-verbaux. Ils peuvent ainsi contrôler des titres de transports ou sanctionner des incivilités.

"Les agents le vivent très mal"

Contactée par le HuffPost, la direction de la SNCF assure qu'"il s'agit d'une initiative locale qui ne répond aucunement à une éventuelle consigne de la direction de l'entreprise". Et d'ajouter : "Si la méthode interpelle, le coût de la fraude qui représente plus de 300 millions chaque année n'interpelle pas moins." "C'est autant de ressources financières en moins pour acheter des trains, les rénover, les nettoyer, maintenir les voies... et assurer le meilleur service aux voyageurs qui sont en règle", justifie la SNCF. "Ce concours peut sembler une pression positive, mais c'est surtout une pression négative, rétorque Éric Bezou, militant au syndicat Sud Rail, interrogé par le site. Si quelqu'un n'obtient pas de bons chiffres, que se passera-t-il ? Les agents le vivent très mal."