Hautes-Pyrénées : deux morts et deux blessés sur un chantier de maintenance de la SNCF cette nuit

Selon les premiers éléments de l'enquête, deux engins se seraient percutés, mercredi, lors de travaux de nuit sur la ligne ferroviaire entre Montréjeau et Tarbes.

Deux ouvriers de 33 et 35 ans sont morts et deux autres ont été gravement blessés, mercredi 10 octobre à l'aube, dans un accident lors de travaux de maintenance SNCF sur la commune de Péré (Hautes-Pyrénées), a appris franceinfo auprès de la gendarmerie.

Les victimes sont des employés des entreprises sous-traitantes de la SNCF

Selon les secours présents sur place, aux alentours de 4h15, un engin de chantier sur rail n'aurait pas freiné et a percuté un engin de maintenance, provoquant la mort de deux employés et blessant gravement deux autres personnes, présentes dans la zone de travaux. Un homme de 27 ans a dû être héliporté en urgence absolue à l'hôpital Purpan à Toulouse. Le second blessé, âgé de 25 ans, a été conduit à l'hôpital de Tarbes. Les quatre victimes ne sont pas des salariés de la SNCF, ils travaillent pour les entreprises sous-traitantes, réalisant les travaux de maintenance. L'enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie de Bagnères-de-Bigorre

Sur Twitter, la SNCF confirmait également "un incident lors de travaux de nuit entre Montréjeau et Tarbes" perturbant le trafic ferroviaire. À 8h30, le compte Twitter SNCF TER Occitanie annoncait une coupure de la ligne "jusqu'à 12 heures minimum".