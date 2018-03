Grèves et manifestations : les perturbations à prévoir

Dès ce mercredi 21 mars 20 heures, les cheminots seront en grève pour protester contre le projet de réforme de la SNCF, qui prévoit la circulation de 40% des TGV, 25% des Intercités et 50% des TER. Une mobilisation lancée par Sud-Rail et dans certaines régions la CGT avant d'entamer, à l'appel de tous les syndicats, une grève plus conséquente à partir du 3 avril. Ils seront soutenus jeudi par les salariés de la RATP. Selon la CGT, le trafic sera quasi nul en Ile-de-France sur le RER D. Les RER C et B devraient également être très perturbés.

Écoles et crèches fermées

Les contrôleurs aériens et les salariés d'Air France rejoignent le mouvement. 30% des vols sont annulés aux aéroports franciliens de Roissy, Orly et Beauvais (Oise) notamment. À l'appel de sept syndicats, les fonctionnaires seront aussi en grève. Ils protestent contre le gel du point d'indice, la restauration du jour de carence en cas de maladie et la suppression de 120 000 postes. Le mouvement devrait être suivi dans les écoles, les crèches, les hôpitaux et les Ehpad.

