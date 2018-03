Grève et manifestations des fonctionnaires : jeudi noir en vue

Des voyageurs un peu perdus dans les gares, mais qui ce mercredi soir trouvent de nombreuses blouses rouges sur leur chemin. La SNCF a déployé 1 500 agents pour les informer sur le trafic de jeudi. 2 TGV sur 5 circuleront, un quart des Intercités, la moitié des TER et 3 Transiliens sur 10. À la RATP, les trois quarts des RER A et B sont programmés. Aucun problème pour les métros, tramways et bus.

Grève également dans le ciel

Air France prévoit les trois quarts de ces vols moyen-courriers, 6 court-courriers sur 10 et 100% de ses long-courriers. 30% des vols seront annulés dans les aéroports de Roissy, Orly et Beauvais. Le mouvement va aussi toucher les écoles. 25% des enseignants de maternelle et d'élémentaire seront en grève. Dans les hôpitaux, un service minimum est prévu. Cet appel à la grève peut également être suivi par les personnels des crèches et des Ehpad.

