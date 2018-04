VIDEO. "Vous croyez que je vais pouvoir conduire un train à 65 ans ?" : un cheminot interpelle vivement Emmanuel Macron

Vif échange pour le premier face-à-face entre le président et les cheminots. En déplacement à Saint-Dié-des-Vosges (Vosges) mercredi 18 avril, Emmanuel Macron a été chahuté par des grévistes de la SNCF, alors que la réforme ferroviaire a été adoptée en première lecture mardi.

"Vous croyez que, moi, je vais pouvoir conduire un train à 65 ans ?, lui lance un cheminot, face aux caméras de télévision. On sera foutus à la porte avant." "Ça n’est pas vrai. (...) Vous êtes rentré dans le système, honnêtement, ça n’est pas vous qui l’avez fait, je ne vous le reproche pas. Mais aujourd’hui, vous [les cheminots] êtes plus protégés que les fonctionnaires !", lui répond le président de la République. "Et bah moi, je demande à ce que tout le monde soit protégé comme nous !", lui assène le premier cheminot, tandis qu'un autre se désole de la suppression du statut, annoncée pour janvier 2020.