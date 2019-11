VIDEO. Grève du 5 décembre : "Les foyers de grève sont essentiellement chez des employeurs publics", estime le Medef

"Aujourd'hui les foyers de grève sont essentiellement chez des employeurs publics", assure vendredi 22 novembre Geoffroy Roux de Bézieux, président du Medef, invité de franceinfo, à propos des appels à la grève du 5 décembre.

"Tout ce qui me remonte de nos fédérations, c'est que dans les entreprises privées, le climat social est bon, note Geoffroy Roux de Bézieux. Il y a bien sûr çà et là des problèmes, parce que ce sont des organisations d'hommes et de femmes." Le privé a fait des efforts en amont pour empêcher la montée de cette colère sociale s'enorgueillit le patron des patrons. "Les employeurs privés ont joué le jeu : les augmentations de salaire cette année, c'est 1,8% en moyenne dans le privé, l'inflation est à 0,7%. Il y a eu la prime de début d'année : plus de 2,5 milliards d'euros versés."

Le malaise social dans le secteur public n'a pas été suffisamment pris en compte au moment venu, pointe du doigt le président du Medef. "Il y a eu des mouvements de grève à la RATP et à la SNCF avant ce mouvement-là Donc il y a aussi des problèmes qui datent d'avant, et qui sont des problèmes de management. J'entends toute la journée l'État nous donner des leçons, (...) mais ne pas donner l'exemple dans les emplois publics", conclut-il.