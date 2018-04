VIDEO. Grève à la SNCF, manifestations à Rouen... La semaine compliquée d'Emmanuel Macron sur le terrain social

"Le président de la République n'a pas été élu pour rester les bras croisés. C'est un président de la République qui met les mains dans le cambouis." Sur RTL, vendredi 6 avril, Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, a défendu Emmanuel Macron, pris dans la tourmente. Le mouvement social des cheminots a été le point de départ d'une semaine compliquée sur le terrain pour le chef de l'Etat.

En déplacement à Rouen (Seine-Maritime) pour visiter un CHU, il a été pris à partie par une aide-soignante. "Au quotidien, il y a des fermetures de lits dans les services, des fermetures de services faute de personnel. On a besoin de moyens, on a besoin de personnel", a-t-elle lancé au président.

Les cheminots l'attendent de pied ferme

A l'extérieur de l'hôpital, l'ambiance n'était pas bienveillante pour le président, qui a été accueilli au son de "Macron t'es foutu, la jeunesse est dans la rue !" Etudiants, cheminots et personnels soignants, une centaine de manifestants étaient réunis pour montrer leur opposition à la politique sociale du gouvernement.

"Il y a toujours des inquiétudes", a-t-il expliqué lors de ce déplacement, exprimant sa volonté d'agir avec "l'esprit de considération et d'efficacité". Selon lui, ces mouvements sociaux sont "totalement légitimes", mais ils ne doivent pas empêcher de gouverner.

Du côté des syndicats de cheminots, la colère gronde de plus en plus. Ils ont même lancé un ultimatum au président : "Emmanuel Macron semble complètement ignorer les cheminots et le mécontentement qui s’exprime. Face à des propos qui montent d’un cran, forcément, nous à côté, on va monter d’un cran également", a prévenu Roger Dillenseger, secrétaire général de l’Unsa ferroviaire. Emmanuel Macron n'a pas fini de mettre les mains "dans le cambouis".