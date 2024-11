Tous les syndicats de la SNCF appellent à une journée de grève le 21 novembre pour protester contre le démantèlement du fret et "la privatisation dans les activités TER"

Les syndicats expliquent que cette journée de grève est "un ultimatum" avant "un mouvement de grève plus long et plus fort en décembre" si le gouvernement et la SNCF ne répondent pas à leurs revendications.

Tous les syndicats de la SNCF ont appelé, mardi 5 novembre, à une grève de 24 heures jeudi 21 novembre, à l'issue d'une rencontre avec la direction du groupe ferroviaire pour évoquer le démantèlement de Fret SNCF et l'ouverture à la concurrence. Dans un communiqué intitulé "l'heure est au conflit à la SNCF", la CGT-Cheminots, l'Unsa-Ferroviaire, Sud-Rail et la CFDT-Cheminots préviennent que cette journée de grève est "un ultimatum" avant "un mouvement de grève plus long et plus fort en décembre" si le gouvernement et la SNCF ne répondent pas à leurs revendications.

💥L'heure est au conflit à la #SNCF ! L'ensemble des fédérations #cheminotes ont décidé de construire une mobilisation puissante ces prochaines semaines.



⛔️ @durovray et @GroupeSNCF n'ont pas voulu prendre en compte nos revendications. Un seul mot d'ordre : mobilisation… pic.twitter.com/Gqvh29bxhq — SUD-Rail Fédération ⏚ (@Fede_SUD_Rail) November 5, 2024

Les syndicats demande un "arrêt du processus de discontinuité de FRET SNCF et l'obtention d'un moratoire" mais aussi un "arrêt du processus de filialisation TER, Transilien et Intercités" ainsi qu'une "loi de programmation pluriannuelle pour la modernité du système ferroviaire".