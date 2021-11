SNCF : le trafic régional perturbé par une grève pour une hausse des salaires

La circulation des trains régionaux est perturbée, mercredi 17 novembre, à la SNCF, en raison d'une grève pour réclamer une hausse des salaires qui affecte le trafic de façon "très variable selon les régions", a expliqué mardi le groupe public ferroviaire. Les appels à la grève, lancés par la CGT-Cheminots et SUD-Rail, n'auront "pas d'impact" sur les trains longue distance.

Des "adaptations" du trafic sont mises en place sur les réseaux Transilien (trains régionaux en Ile-de-France) et TER, a déclaré à l'AFP un porte-parole de la SNCF. En Ile-de-France, sur la partie de la ligne du RER B qu'elle exploite (l'autre partie étant gérée par la RATP), la SNCF prévoit de faire circuler "4 trains sur 5 en heures de pointe et 3 trains sur 4 en heures creuses", d'après les prévisions de trafic du groupe ferroviaire.

Des conséquences sur le trafic des RER

Le trafic est également perturbé sur la ligne du RER D, avec "3 trains sur 4" en circulation, et sur celle du RER E ("7 trains sur 10"). Sur la ligne N de Transilien, le trafic sera "fortement perturbé". Des trains seront "supprimés" sur la ligne R et des bus de remplacement proposés en Seine-et-Marne. Les cheminots se mobilisent mercredi alors que se tient une réunion de négociation annuelle obligatoire (NAO) sur les rémunérations entre syndicats et direction.

"Rendez-nous notre argent", exige la CGT-Cheminots dans son appel à cette grève nationale. "La direction souhaiterait imposer en 2021 une 7e année de gel des salaires. Pourtant, les richesses produites par les cheminots sont en hausse", selon la CGT, et "parallèlement, le coût de la vie n'a cessé d'augmenter ces dernières années", ajoute le premier syndicat de la SNCF, qui réclame des augmentations "significatives".