SNCF : la grève n'est pas justifiée pour la majorité des personnes interrogées, d'après un sondage

64% des personnes interrogées souhaitent que le gouvernement "aille jusqu'au bout de la réforme telle qu'elle a été anoncée sans céder aux mobilisations et aux grèves".

Un mouvement social toujours impopulaire. La grève à la SNCF, qui dure depuis le 3 avril, n'est pas justifiée pour 58% des personnes interrogées pour un sondage Ifop*, publié dans Le Journal du Dimanche, dimanche 27 mai. Ce chiffre est globalement stable par rapport à un sondage réalisé au début du mouvement : deux jours après le démarrage de la grève 56% des sondés ne trouvaient pas le mouvement justifié, contre 44% d'un avis opposé, selon une étude réalisée les 5 et 6 avril.

Ajourd'hui, pour 34% des personnes interrogées la grève n'est "pas du tout justifiée" et pour 24% elle est "plutôt pas justifiée". Parmi les sondés qui trouvent la grève injustifiée, 86% se disent proches de La République en Marche, 80% des Républicains, 47 % du Front national, 44% du PS et 24% de La France insoumise. A contrario, 76% des sondés qui trouvent la grève justifiée ont une sensibilité politique proche de LFI, 56% du PS, 53% du FN, 20% de LR et 14% de LREM.

64% des personnes interrogées souhaitent que le gouvernement "aille jusqu'au bout de la réforme telle qu'elle a été anoncée sans céder aux mobilisations et aux grèves". 36% ne le souhaitent pas. Enfin 82% des sondés "pensent que le gouvernement ira jusqu'au bout de cette réforme sans céder aux mobilisations et aux grèves", dont 51% pensent que le gouvertnement ira "probablement" jusqu'au bout et 31% qu'il ira "certainement".

*Sondage réalisé les 24 et 25 mai par internet auprès d'un échantillon représentatif de 1.009 personnes selon la méthode des quotas.

cam/rh/cam