Réforme des retraites : la grève a coûté près de 200 millions à la RATP et environ 850 millions à la SNCF, selon Matignon

Matignon a évalué, après une rencontre entre le Premier ministre et les dirigeants des deux entreprises publiques mercredi après-midi, que la grève leur avait coûté au total plus d'un milliard d'euros jusqu'à présent.

Au 42ème jour de grève contre le projet de réforme des retraites proposé par le gouvernement, ce dernier a évoqué les "conséquences financières importantes" de la mobilisation. Dans un communiqué diffusé mercredi 15 janvier, Matignon a indiqué que la grève avait coûté jusqu'à présent un montant "proche de 200 millions d'euros pour la RATP et environ 850 millions pour la SNCF."

Ces indications font suite à une série d'entretiens qui se sont tenus dans l'après-midi entre le Premier ministre Edouard Philippe et Catherine Guillouard, la patronne de la RATP, ainsi qu'avec Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF.

La grève dans les transports à "trop duré", estime le Premier ministre

Plus tôt dans la journée, Édouard Philippe a jugé que la grève à la SNCF et à la RATP était "sans issue" et n'avait "que trop duré".

Jeudi, la SNCF prévoit de faire circuler jeudi 90% de ses TGV et 80% des TER. Le taux de grévistes est retombé mercredi à 4,7%, soit proche du plus bas atteint lundi (4,3%), et environ un conducteur sur cinq concerné. A Paris, les métros rouleront également mieux, avec un trafic normal sur trois lignes, dont deux automatiques, et l'ensemble des lignes ouvertes mais perturbées.