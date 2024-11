Préavis de grève SNCF en décembre : "La probabilité qu'on soit en grève à Noël, c'est même pas 1%", assure un représentant de Sud-Rail

"La probabilité qu'on soit en grève à Noël, c'est même pas 1%", assure dimanche 17 novembre sur franceinfo, Fabien Villedieu, secrétaire fédéral de Sud-Rail, alors que les syndicats de la SNCF appellent à une grève illimitée à partir du 11 décembre. Ainsi, pour ce représentant syndical, le patron de l'entreprise publique "Jean-Pierre Farandou fait du cheminot bashing". Dans une interview à la Tribune du Dimanche, le patron de la SNCF assure que "les Français ne comprendraient pas une grève longue et dure en décembre pour des questions de salaire".

: à lire aussi Grève à la SNCF : les syndicats déposent deux préavis pour la fin de l'année

"Pour être 'du côté des Français', il faut se battre contre la privatisation de la SNCF et contre la casse de Fret SNCF", reprend Fabien Villedieu. Pour lui, "il faut arrêter de faire peur aux Français.

"On nous dit : 'Les cheminots vous êtes toujours en grève'. J'ai regardé combien de fois les cheminots ont été en grève à Noël depuis la création de la SNCF: trois fois en 86 ans." Fabien Villedieu, secrétaire fédéral de Sud-Rail à franceinfo

Ainsi, "si le 11 décembre la grève est suivie, en quatre jours, c'est plié et on aura gagné", prévoit Fabien Villedieu. En revanche, "si le 11 décembre la grève n'est pas suivie, en trois jours on aura repris le travail".

Pour ce syndicaliste, "on se focalise pour faire peur aux Français en disant 'attention les cheminots font grève à Noël' pour escamoter le débat sur la privatisation de la SNCF". Il assure avoir "plus de trois semaines pour trouver des solutions", car rappelle-t-il, "on perd de l'argent quand on fait grève". Avant ce préavis de grève en décembre, un premier appel à la grève a lieu le 21 novembre prochain. "Les premier retours sont assez positifs, mais c'est encore trop tôt pour savoir l'ampleur de cette grève", indique Fabien Villedieu.