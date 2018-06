Le socialiste Olivier Faure sera "vigilant sur l'indépendance de l'audiovisuel public"

D'après Les Échos, l'État envisagerait de céder tout ou une partie de ses 14,3% d'Air France à AccorHotels. "Semaine après semaine, on apprend que l'État veut vendre les bijoux de famille. Dans quel but veut-il vendre ? C'est le flou absolu", commente Olivier Faure. "L'État ne pourra plus influencer la politique de transport d'Air France", regrette le premier secrétaire du PS dans "Les 4 Vérités" lundi 4 juin.

Macron veut que "tout soit à sa main"

Le conflit social à la SNCF a coûté 400 millions d'euros. "Mais qui en est le responsable ? Le gouvernement qui refuse de négocier ou les salariés qui défendent leurs droits ? Nous ne pouvons pas signer un chèque en blanc pour une destination inconnue. On est dans le flou le plus total sur la convention collective, les petites lignes", insiste-t-il.

Olivier Faure et le PS seront "vigilants sur l'indépendance de l'audiovisuel public", dont les premières propositions de réforme sont annoncées lundi. "La tentation d'Emmanuel Macron est de chercher à plier en partie la liberté d'expression et la liberté des médias. Il faut faire attention à ce que ce président ne puisse pas à chaque fois faire en sorte que tout soit à sa main", prévient le dirigeant socialiste en conclusion.