VIDEO. Mobilisation interprofessionnelle : plus de 100 000 personnes dans les rues en France

La France a vécu au rythme des mouvements sociaux et de quelques heurts ce jeudi 19 avril. Une montagne de grenades lacrymogènes a été déposée devant la préfecture de Nantes (Loire-Atlantique). Il n'est pas question pour ces zadistes de se faire oublier, d'où ce retour à l'envoyeur. La ZAD est aussi soutenue à Rennes (Ille-et-Vilaine).

Plus de 130 manifestations

À Lille (Nord), les cheminots bloquent les voies de chemin de fer. Les trains ne peuvent plus arriver en gare. Dès dizaines de voyageurs ont dû terminer leur trajet à pied. Visage masqué, un électricien de Besançon (Doubs) débranche illégalement des compteurs d’électricité Linky. Cela ne coupe pas le courant, mais les données des clients ne remontent plus aux fournisseurs. Un sabotage pour dénoncer la libéralisation du marché de l'énergie. À chaque fois des raisons différentes, mais une même cible : le président. Plus de 130 manifestations étaient organisées aujourd'hui dans toute la France.

